Iza divulga primeiras imagens da filha, Nala: "Maior amor do mundo"

Bebê da artista com o jogador de futebol Yuri Lima nasceu no dia 13 de outubro no Hospital Perinatal da Glória, na zona sul do Rio de Janeiro

10/11/2024 - 09h26min Atualizada em 10/11/2024 - 09h29min