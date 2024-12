Prefeito de Canoas anuncia últimos secretários na segunda-feira (30)

Prefeito eleito de Canoas, Airton Souza (PL) Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O prefeito eleito de Canoas, Airton Souza (PL), só irá concluir a formação do secretariado na próxima segunda-feira (30), antevéspera da posse. Os 12 nomes restantes entre os 28 membros do primeiro escalão serão anunciados em entrevista coletiva, às 8h. Souza toma posse às 17h de 1º de janeiro, em cerimônia no Teatro do Sesc.

Souza atrasou a definição em função de problemas de saúde. Submetido a uma cirurgia para retirada de uma hérnia, ele enfrentou complicações, como uma embolia pulmonar, e só recebeu alta na semana passada. Entre os secretários que faltam apresentar está o da Saúde, pasta considerada prioritária na nova gestão.

— Já tenho um nome, é um médico de fora da cidade, com experiência em gestão hospitalar. É uma área importantíssima que sofreu com atrasos de salários e até falta de insumos em Canoas. Vamos trabalhar sem olhar para o passado. É a união de esforços que vai nos tirar dessa situação — diz Souza.

Leia Mais Funcionários do HPS de Canoas relatam falta de insumos básicos, itens de higiene e atraso de salários

Eleito com 52% dos votos, o novo prefeito protagonizou uma campanha tumultuada no município. O segundo turno, disputado contra Jairo Jorge (PSD), foi marcado por acusações mútuas de envolvimento com irregularidades. Enquanto Souza citava os dois afastamentos judiciais que deixaram Jairo fora do cargo por 493 dias, por suspeita de participação em desvios em contratos de R$ 66,7 milhões, o atual prefeito resgatava uma condenação do adversário por improbidade administrativa, com obrigação de devolver R$ 5 milhões aos cofres públicos.

Passada a eleição, a transição também começou tensa. Souza reclama que só na última semana teve acesso mais amplo às informações da administração. Com R$ 3 bilhões previstos no orçamento de 2025, ele se prepara para enfrentar um déficit de R$ 400 milhões no primeiro ano de governo. Para facilitar a condução das contas públicas, Souza tomou uma atitude pouco comum: manteve o secretário da Fazenda do rival político. Com passagens pelo cargo nos mandatos dos três prefeitos que se sucederam no município nos últimos 20 anos (Marcos Ronchetti, Jairo Jorge, Luiz Carlos Busato e Jairo novamente), João Batista Portela, é um nome considerado técnico e familiarizado com o caixa municipal.

— Ronchetti, Jairo e Busato não começaram seus governos com o Portela, mas terminaram com ele. Resolvi já começar e, de preferência, terminar com ele. Portela é um técnico que conhece há 20 anos, temos uma relação próxima — salienta o prefeito eleito.

O homem forte da nova gestão, porém, será Rossano Gonçalves (PL). Ex-prefeito de São Gabriel, Rossano foi coordenador da campanha e assumirá a Secretaria de Governo. Outra surpresa é a presença na Secretaria de Educação de Beth Colombo (Republicanos), que disputou contra Souza a eleição de outubro e já foi aliada de Jairo, de quem foi vice-prefeita e candidata à sucessão em 2016.

Enquanto conclui a formação da equipe, o novo prefeito também tenta assegurar a governabilidade. Com 21 vereadores, a futura composição da Câmara Municipal tem 10 parlamentares vinculados ao governo. Para garantir maioria, Souza atraiu Rodrigo D'Ávila (Novo), cujo partido foi convidado para integrar o secretariado, mas ainda não deu resposta.

Entre as primeiras medidas, Souza vai manter por 90 dias o passe livre no transporte municipal, pretende entregar 100 novas moradias para afetados pela enchente de maio e os quartéis da Brigada Militar nos bairros Mathias Velho e Rio Branco, dois dos mais afetados pelas inundações.

Veja os secretários já anunciados:

Assistência Social — Márcio Freitas (PRD)

Bem-Estar Animal — Paula Lopes (PL)

Canoastec — Thiago Sanchotene (PL)

Chefia de Gabinete — Marcos Daniel (PP)

Cidadania, Mulher e Família — Camila Nunes (PL)

Comunicação — Edson Gandolfi (União Brasil)

Educação — Beth Colombo (Republicanos)

Fazenda — João Batista Portela

Habitação — Alexandre Duarte (Republicanos)

Meio Ambiente — Guilherme Haygert

Obras e Reconstrução — Victor Hampel (União Brasil)

Procuradoria-Geral — Carolina Weber

Projetos e Captação de Recursos — Daniela Fontoura (PL)

Secretaria de Governo — Rossano Gonçalves (PL)

Segurança — Major Alberto Rocha

Transportes — Thiago Moyses (PL)

Falta anunciar: