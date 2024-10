Na disputa pelo segundo turno em Canoas, ataques e acusações de fake news entre o atual prefeito e candidato à reeleição Jairo Jorge (PSD) e seu oponente Airton Souza (PL) tem marcado a campanha. As três últimas semanas transcorreram sem debate, apenas com entrevistas em que os dois concorrentes à prefeitura da terceira maior cidade do Estado ressaltaram as fragilidades do adversário e expuseram suas propostas.