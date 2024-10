Os 209 mil eleitores de Santa Maria escolhem no próximo domingo (27) aquele que comandará o município até 2028. O duelo opõe PSDB e PT, ambos partidos que governaram a maior cidade da região central do Rio Grande do Sul por duas vezes cada. Revivem em nível local um embate que durante duas décadas (de 1994 a 2014) galvanizou as disputas eleitorais no país.