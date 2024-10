Bandeiras, bandeirinhas e bandeirões. Panfletos, cartazes e camisetas. Esse é o cenário em Santa Maria, onde a política se espalhou e inflamou as discussões de rua nos dois últimos dias de campanha. A cidade da Região Central que congrega o quinto maior eleitorado do Rio Grande do Sul tem 209 mil eleitores. E grande possibilidade de segundo turno, que tem ocorrido em quase todas as eleições municipais.