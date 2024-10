A campanha para prefeitura de Santa Maria tem sete candidatos, mas, na prática, são seis contra um. O alvo em comum dos opositores é o representante do PSDB, Rodrigo Decimo, que tenta se eleger para garantir mais de uma década consecutiva de gestores tucanos no município da Região Central — o atual prefeito, Jorge Pozzobom (PSDB), foi reeleito e está no poder desde 2017.