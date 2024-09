Reduto eleitoral do governador Eduardo Leite, Pelotas convive com a gestão tucana no Executivo municipal há mais de uma década — período inaugurado com a dobradinha Leite e Paula Mascarenhas, em 2013. A atual prefeita conclui o segundo mandato ao final do ano e tenta fazer do ex-secretário de Desenvolvimento Fernando Estima (PSDB) o seu sucessor na prefeitura do quarto maior colégio eleitoral gaúcho.