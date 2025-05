Veja como o consumo de refrigerante favorece pedras nos rins

Por trás da embalagem colorida e do marketing envolvente dos refrigerantes, existe um líquido que, quando consumido em excesso, prejudica o bom funcionamento dos rins. A formação de cálculos urinários, conhecida popularmente como “pedras nos rins”, tem crescido entre adultos jovens, e especialistas começam a traçar conexões diretas com hábitos alimentares modernos — entre eles, o consumo abusivo de refrigerantes.

“Refrigerante é uma das bebidas mais agressivas para o sistema urinário. Ele altera o pH da urina, estimula a perda de minerais pelos rins, favorece a cristalização de substâncias como cálcio, fosfato e oxalato — e isso, com o tempo, vira pedra. E pedra vira dor, infecção e, nos casos mais graves, cirurgia”, afirma.

Prejuízos do refrigerante ao trato urinário

Por trás do sabor adocicado e da sensação refrescante, o refrigerante esconde um coquetel de substâncias prejudiciais ao trato urinário:

E isso sem mencionar os refrigerantes zero ou diet, que embora não contenham açúcar, mantêm o ácido fosfórico e adoçantes artificiais, também suspeitos de afetarem a microbiota intestinal e o metabolismo renal.

O caminho até a formação das pedras

“Beber refrigerante em excesso é como despejar ácido sobre um sistema que deveria ser equilibrado. Com o tempo, os rins reagem da única forma que sabem: formando pedras para tentar conter o excesso de toxinas e sais,” explica Dr. Alexandre Sallum.

Sintomas das pedras nos rins

A formação de cálculos pode ser silenciosa no início, mas, conforme as pedras crescem ou se movimentam, os sintomas aparecem e costumam ser intensos:

No caso do paciente que viralizou, as pedras não estavam nos rins, mas acumularam-se na bexiga, gerando um quadro raro, mas grave, que exigiu cirurgia aberta.