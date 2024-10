Com perfis políticos opostos, como Valdeci Oliveira (PT) e Rodrigo Decimo (PSDB) chegam ao segundo turno em Santa Maria

Em Santa Maria vão para o segundo turno nas majoritárias os dois candidatos que despontavam como favoritos pela força de seus respectivos partidos nas últimas eleições. Valdeci Oliveira (PT) saiu na frente, com 40,63% dos votos válidos. Ele terá o atual vice-prefeito, Rodrigo Decimo (PSDB), na disputa do segundo round deste pleito, que ocorre dia 27. O tucano, quase um oposto do petista na carreira profissional, é novato em política e fez 25,86% dos votos válidos nesta primeira rodada. São dois candidatos de perfis bem diferentes.