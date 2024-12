Internado após cirurgia, prefeito eleito de Canoas não participará de diplomação nesta quarta-feira

O prefeito eleito de Canoas, Airton Souza (PL), não participará da diplomação , marcada para as 14h desta quarta-feira (18). O liberal recupera-se de um procedimento cirúrgico realizado no sábado (14) no Hospital Nossa Senhora das Graças, onde segue internado em situação estável e deve permanecer até o final da semana.

A assessoria de imprensa não informou o motivo da cirurgia . Mesmo com a ausência do prefeito eleito, o ato está confirmado pelo Cartório Eleitoral e não interfere na diplomação.

— Canoas vive o pior momento de sua história na Saúde do município e, por coincidência, no dia (anterior) da minha diplomação estou internado no nosso Gracinha. Poderia estar em qualquer outro hospital, mas não sou melhor do que nenhum canoense. Quero reafirmar o meu compromisso com todos de que usarei todos os momentos dos meus dias para fazer Canoas ser uma cidade de verdade — disse o eleito.