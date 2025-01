Posse em São Leopoldo é marcada pela troca de farpas entre petistas e bolsonaristas

Liberal, Heliomar Franco assume prefeitura de São Leopoldo após duas gestões petistas na cidade. Laura Piffero / Divulgação

O jornalista Henrique Ternus colabora com a colunista Rosane de Oliveira, titular deste espaço.

Após oito anos de gestão, o PT de Ary Vanazzi deixou a prefeitura de São Leopoldo nesta quarta-feira (1º) e deu lugar para o PL, que emplacou o delegado Heliomar Franco como prefeito. Algozes desde a eleição de 2018, petistas e bolsonaristas trocaram farpas na cerimônia de posse do novo mandatário e dos secretários que assumem a prefeitura.

No último discurso como prefeito, Vanazzi lembrou que esta é a segunda vez que entrega o cargo na cidade, e destacou que fez questão de estar presente na solenidade pois "respeita a democracia".

— Dessa vez me perguntaram se eu vinha entregar o cargo. Eu sou daqueles que construiu a democracia, respeita a democracia, não questiono as urnas e nem faço acampamento na frente do quartel. Eu defendo a defesa da democracia no Brasil — provocou, recebendo vaias e aplausos, antes de destacar ações das suas gestões e agradecer pelos investimentos do governo Lula na cidade.

Perto do fim, em meio a protestos, Vanazzi avistou no público o deputado Delegado Zucco (Republicanos) — que, apesar de ser de Alegrete, construiu sua base eleitoral no Vale do Sinos —, e projetou a disputa entre PT e PL na eleição de 2026 no Rio Grande do Sul:

— Ô Zucco, nós vamos se achar na campanha pra governador, tá? — bradou, inflando o deputado e seus apoiadores, que tal qual uma torcida organizada iniciaram gritos de "Zucco! Zucco!".

O petista deixa a prefeitura de São Leopoldo fortalecido como um dos principais nomes do partido na região metropolitana. Vanazzi deve ser opção para disputar o Legislativo estadual ou então para a coordenação de campanha do PT ao governo do Estado.

Já o deputado estadual articula com o irmão, deputado federal Luciano Zucco (PL), uma chapa da direita para 2026. O projeto é ter Luciano candidato a governador, com Silvana Covatti (PP) de vice e o deputado federal Marcel van Hattem (Novo) concorrendo a uma das vagas do Senado. Já o Delegado Zucco deve disputar a reeleição na Assembleia Legislativa, e pode aparecer nas organizações de campanha do irmão.

Secretariado

No dia anterior à posse, Heliomar anunciou os últimos nomes para a composição do seu governo em São Leopoldo. O destaque é Leonardo Hoff, confirmado como secretário de Gestão e Governo. O contador é ex-vereador de Novo Hamburgo, e já foi diretor da Trensurb entre 2012 e 2014, diretor administrativo da CEEE entre 2015 e 2018, além de secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre, no último ano da gestão de Nelson Marchezan Jr.

Mais recentemente, Hoff atuou como chefe de gabinete da bancada do Republicanos na Assembleia Legislativa, lotado como cargo comissionado do Delegado Zucco.

Para a Assistência Social, Heliomar indicou sua esposa e agora primeira-dama, a empresária Simone Dutra, para comandar a pasta. Em vídeo nas redes sociais em que anuncia a decisão, o prefeito eleito diz que Simone aceitou o desafio "com o compromisso de transformar vidas".

No discurso de posse, Heliomar tentou não entrar na disputa política, se limitando a dizer que a eleição acabou e lamentando a "triste realidade financeira" que herda em São Leopoldo — e que prometeu expor os detalhes na semana que vem. Resgatando palavras usadas inclusive no slogan do governo federal, o prefeito eleito disse que sua gestão "é o início de uma nova era, pautada em reconstrução, união e na dignidade que o nosso povo merece".

— Nós não estamos aqui para disputar discursos, para fazer promessas vazias, enganar eleitores. Nós estamos aqui para assumir um compromisso com a cidade. Este governo nasce com a convicção de que, com a transparência, responsabilidade e gestão eficiente, daremos à nossa sociedade as respostas que ela tanto espera e merece. Trataremos o dinheiro público com o respeito absoluto que ele exige, investindo nas reais prioridades dos setores onde nossa população mais necessita. Transformaremos desafios em oportunidades, conduzindo São Leopoldo com uma administração ética, criteriosa e voltada para o bem-estar coletivo.

Heliomar prometeu desenvolver a economia da cidade, com foco em parcerias público-privadas, "que serão carros-chefes" da gestão, e garantiu que vai investir forte na saúde, uma "prioridade inegociável".

