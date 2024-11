Operação Contragolpe Notícia

Preso por suposto plano golpista deve ser ouvido pela PF na próxima semana

Após depoimento do tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, que fazia parte do grupo de elite do Exército, os chamados “kids pretos”, a PF deve fazer complementos ao relatório enviado ao STF

