Motorista morre após caminhão carregado com toras de madeira tombar na BR-116, em Vacaria

Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes foram acionados por volta das 18h para atender ao acidente. Chegando no local, encontraram um caminhão Volvo, com placas de Jaquirana, tombado na via. O veículo estava atrelado a dois semirreboques carregados com as toras, e trafegava no sentido Vacaria-Lages.