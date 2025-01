Inscrições de crianças para atividades recreativas durante as férias escolares em Garibaldi abrem na quinta-feira

Dos dias 20 a 31 de janeiro, das 13h30min às 17h, o Complexo Esportivo do Ginásio Municipal de Esportes de Garibaldi será palco de diversas atividades recreativas voltadas para crianças de 5 a 12 anos residentes no município.

As inscrições abrem na próxima quinta-feira (2) e seguem até o dia 13 de janeiro, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 17h, por meio do telefone e WhatsApp: (54) 3462-8169 ou presencialmente na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada no Ginásio Municipal de Esportes (Rua Luís Rogerio Casacurta, 464, Centro).