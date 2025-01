Caxienses formam filas em lotéricas para garantir aposta por prêmio estimado de R$ 600 milhões

Fila se formou durante toda a manhã desta segunda-feira em lotérica do centro de Caxias. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A corrida pelo prêmio milionário da Mega-Sena da Virada começou em novembro, com o início das apostas no dia 11, mas é nos últimos dias do ano que as lotéricas de Caxias do Sul acompanham a procura pelos jogos dobrar.

Nos primeiros 30 minutos desde que abriu as portas nesta segunda-feira (30), uma das lojas, no bairro Sagrada Família, já havia feito centenas de apostas e quase nenhum pagamento de contas, outro serviço oferecido pelas casas.

São apostadores que realizam todos os tipos de jogos, do mais modesto, de seis números com custo de R$ 5, ao mais agressivo, e caro, de R$ 25.025, que conta com 15 dezenas e aumenta de forma considerável a chance de ganhar. A aposta máxima, que a proprietária da Sagrada Loterias, Geovana Kaczala, confessa nunca ter visto alguém fazer, sai por R$ 193.800 e conta com 20 dezenas.

O valor da aposta pode ser dividido em até cem cotas, que custariam R$ 1.938 para cada participante do bolão. A modalidade de rateio, aliás, segundo Geovana, é uma das mais procuradas e dá segurança aos apostadores que passam a ter em mãos um canhoto próprio:

— São na grande maioria colegas de trabalho que se reúnem e chegam aqui com cinco, seis mil reais e perguntam quais são as possibilidades de divisão para grupos formados por até 70 pessoas. Acabam fazendo apostas com mais de um jogo ou com mais números.

Alice e Maximino Subirai: pai e filha em busca do prêmio milionário. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O valor do prêmio, sorteado às 20h desta terça-feira (31), é estimado em R$ 600 milhões e não acumula. Em caso de ninguém acertar as seis dezenas, a bolada entrará na conta de quem acertar a quina. Jogos podem ser feitos também pela internet e via aplicativo Loterias Caixa. Correntistas da Caixa também podem fazer pelo internet banking.

Antes que as apostas se encerrem, às 18h desta terça-feira (31), moradores de Caxias do Sul aproveitam das possibilidades para, quem sabe, se tornarem milionários.

O operador de extrusora, Maximo Subirai, 46, entrou no bolão da empresa, fez a fezinha pela internet e, na manhã desta segunda, apostava em três jogos ao lado da filha Alice.

— Gastei R$ 100 ao todo. Aposto também durante o ano, mas nunca ganhei nada na loteria, e esse valor não dá pra abrir mão de tentar. Se ganhar, ninguém vai saber, tem que ser discreto e não chamar atenção, pôr na conta e ir planejando a mudança de vida — diz.

Pacotes com centenas de jogos são comercializados às vésperas do sorteio. Bruno Todeschini / Agencia RBS

No Centro, a fila para entrar no concurso 2.810 avançava pela calçada na esquina das ruas 20 de setembro e Pinheiro Machado. Pacotes oferecidos pelo estabelecimento contam com cem, 200, 500 e até mil jogos de seis números e oito cotas.

Há 40 anos no ramo, Valmor Relosi acompanha o interesse pela Mega da Virada crescer na mesma medida que o valor pago por ela sobe a cada ano. Os combos, que partem de R$ 84,30 (para cem jogos) e chegam até R$ 843 (mil jogos) são, para ele, também uma forma de se divertir no Réveillon conferindo tantas possibilidades.