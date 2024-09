A Associação Cultural e Científica Virvi Ramos receberá o repasse de R$ 8,3 milhões do Estado para a nova maternidade do Sistema Único de Saúde (SUS) no hospital Virvi Ramos, de Caxias do Sul. O recurso será utilizado na conclusão do Centro Obstétrico, da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal e da Internação Obstétrica.