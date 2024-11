Começam na próxima segunda-feira (25) as obras noturnas de manutenção no trecho entre os km 53 e 69, da RS-122, entre Caxias do Sul e Farroupilha. Conforme a Concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG), as intervenções serão feitas das 22h às 5h, como forma de não impactar no trânsito da rodovia.