Definidos os projetos da Serra que concorrem a recursos na Consulta Popular 

Em assembleia realizada na tarde desta segunda-feira (18) na Universidade de Caxias do Sul (UCS), o Conselho Regional de Desenvolvimento Serra (Corede Serra) definiu as seis propostas da região que concorrem na Consulta Popular 2024. A votação ocorre entre 2 e 6 de dezembro. As quatro mais votadas serão contempladas. O programa do Estado disponibiliza um valor para que a população escolha a destinação entre projetos apresentados por entidades e municípios. Nesta edição, são R$ 1,7 milhão para as 32 cidades que compõem o Corede Serra.