A prefeitura de Caxias do Sul divulgou, na semana passada, que projeta construir três novas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em diferentes regiões da cidade. A proposta de ampliação e qualificação do atendimento inclui ainda a construção de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantojuvenil e ampliação de outro. As edificações foram cadastradas no Ministério da Saúde para captação de verba federal via Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC Saúde). Atualmente, Caxias do Sul dispõe de 50 UBSs, sendo duas delas prisionais.