Após nove dias, o fornecimento de energia elétrica, que tinha sido interrompido após a forte chuva da última semana, foi normalizado em comunidades do interior de Caxias do Sul e Nova Petrópolis. As famílias que moram em Santa Isabel, Barros Pimentel, Pedancino, Linha Pirajá, Riachuelo e Linha Brasil voltaram a ter luz nas residências entre sábado (25) e domingo (26). Por nota, a RGE garante que o serviço já foi retomado em todas as comunidades.