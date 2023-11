Após nove dias, moradores do interior de Caxias do Sul e Nova Petrópolis relatam o retorno parcial da luz em algumas localidades. As famílias das comunidades de Santa Isabel e Barros Pimentel informaram que já estão com rede elétrica desde a noite de sábado (25). Um morador de Linha Riachuelo, entretanto, afirma que ainda segue sem energia. Até sexta-feira (24), cerca de 400 famílias estavam sem luz após a chuva forte do dia 17 de novembro, que destruiu a rede de energia e obstruiu o acesso das equipes da RGE às localidades. Em função destes transtornos, a concessionária informou que está construindo uma nova rede em outra área, e declarou em nota à reportagem que pretende retomar a distribuição de eletricidade "o mais breve possível".