Comunidades do interior de Caxias do Sul e Nova Petrópolis sofrem há uma semana sem energia elétrica. Mais de 400 famílias estão sem luz desde que a chuva forte destruiu a rede no dia 17 de novembro. Sem acesso à localidade em que estava a rede de energia devido às quedas de barreiras, a Rio Grande Energia (RGE) informa que está construindo uma nova rede em outra área. Com isso, pretende retomar a distribuição de eletricidade "o mais breve possível".