Gabriel Mec sofre lesão no tornozelo e é cortado do Sul-Americano sub-17

Do Rio de Janeiro veio mais uma má notícia para o Grêmio. Depois de se apresentar à seleção brasileira sub-17 na segunda-feira (10), o meia-atacante Gabriel Mec sofreu entorse no tornozelo direito durante treinamento da equipe.

Sem tempo hábil de recuperação, o camisa 10 da categoria foi cortado do Sul-Americano sub-17. Para o seu lugar, o atacante Kayke Ayrton, do Athletico-PR, foi convocado pelo treinador Dudu Patetuci.

Conforme a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o departamento médico do Tricolor já foi comunicado da lesão do atleta, que deixará a delegação nesta sexta-feira (14).

O Brasil viaja para Cartagena, na Colômbia, no dia 25. Na primeira fase, o Brasil enfrentará Venezuela, Uruguai, Bolívia e Equador .

O Sul-Americano garante sete vagas para a Copa do Mundo da categoria, que acontecerá no Catar, entre os dias 5 a 27 de novembro.

