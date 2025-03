TJD-RS marca nova data do julgamento de Quinteros, Jemerson e dirigentes de Grêmio e Inter

Quinteros estará na casamata gremista no Gre-Nal da decisão do Gauchão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul (TJD-RS) confirmou a nova data do julgamento do técnico do Grêmio, Gustavo Quinteros, do zagueiro gremista Jemerson e de cinco dirigentes da dupla Gre-Nal. Os casos serão apreciados na próxima quinta (20), às 17h, na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), pela Primeira Comissão Disciplinar.

O julgamento seria em princípio na última terça (11), mas foi adiado a pedido do Grêmio, que alegou prejuízo ao "direito à ampla defesa" pelo fato de os seus réus estarem naquela data em viagem para o interior de Minas Gerais, por conta do jogo contra o Athletic-MG, pela Copa do Brasil.

Como consequência, Quinteros e Jemerson serão julgados após o Gre-Nal da final do Gauchão, marcado para o domingo (16) e, com isso, estão liberados para a partida no Beira-Rio. Desta forma, uma eventual punição para a dupla será válida apenas para o Gauchão 2026. A situação gerou um protesto do Inter, que não concordou com a decisão.

Quinteros e Jemerson

Quinteros responderá no TJD por dois artigos: o 258-B (invadir o local da partida), que prevê suspensão de um a três jogos, e o 254-A (agressão física), que estipula uma punição de quatro a 12 jogos.

Jemerson, por sua vez, foi denunciando no artigo 250 (ato desleal ou hostil), com pena prevista de uma a três partidas.

Dirigentes da Dupla

Já os dirigentes da dupla Gre-Nal correm o risco de ser punidos ainda na temporada 2025. Isso ocorre porque o presidente Alberto Guerra, o vice de futebol Alexandre Rossato e o diretor de futebol Guto Peixoto, do Grêmio, e o vice de futebol José Olavo Bisol e o diretor esportivo Andrés D'Alessandro, do Inter, foram denunciados no artigo 243-F, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que fala em "ofensa contra a honra" e prevê suspensão de 15 a 90 dias, independentemente de competição.

A decisão da Primeira Comissão Disciplinar, na quinta (13) será passível de recurso ao Pleno do TJD e, na sequência, ao Pleno do STJD.

