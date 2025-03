Quinteros monta força-tarefa para corrigir dois problemas defensivos do Grêmio antes do Gre-Nal

Grêmio de Quinteros mais uma vez sofreu com erros da defesa. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O técnico Gustavo Quinteros tem uma obsessão para os próximos três dias: estancar os problemas defensivos do Grêmio antes do Gre-Nal de domingo (16). O treinador avalia que a defesa apresenta problemas em dois fundamentos específicos e pretende corrigi-los em um treino tático e em uma sessão de vídeos no sábado (15), véspera do clássico.

As duas maiores dores de cabeça do treinador são os cruzamentos na área tricolor, quando o adversário avança pelas pontas, e os lançamentos nas costas da zaga, infiltrando um atacante adversário em velocidade. Com dificuldades recorrentes nestes tipos de jogadas, o sistema defensivo gremista sofreu oito gols nas últimas quatro partidas.

Falta de entrosamento

Na avaliação da comissão técnica, os problemas decorrem da ausência de entrosamento entre os atletas e da falta de tempo de trabalho, uma vez que nomes como o zagueiro Wagner Leonardo, os laterais Lucas Esteves e Luan Cândido e o volante Camilo chegaram recentemente e participaram de poucos treinos com o grupo. E a falta de tempo até o Gre-Nal preocupa.

— Teremos de corrigir situações na defesa, acomodar novos jogadores em um tempo que não tivemos. E vamos enfrentar uma equipe que vem jogando todas com os mesmos jogadores. Não é fácil. É difícil que a gente possa jogar muito bem sem tempo de trabalho. Mas estou seguro de que, com o trabalho, iremos resolver a parte defensiva e seremos uma equipe bem organizada defensivamente — afirmou Quinteros.

Equipe definida no sábado

O Grêmio retornou de São João del Rei, após o sufoco da classificação nos pênaltis contra o Athletic, nesta quinta (13) pela manhã e já realizou um treinamento leve à tarde.

O treino de sexta (14) pela manhã, por sua vez, ainda não será marcado pela definição de time, em função do desgaste do jogo do interior mineiro e do pouco tempo de recuperação física. Com isso, a equipe será definida apenas no sábado (15), em um trabalho tático focado sobretudo nos aspectos defensivos. Contudo, como a atividade ocorrerá na véspera do jogo, a intensidade não poderá ser elevada.

Vídeo

Por isso, após o treino, Quinteros reunirá os jogadores à tarde, em uma sala da concentração, e exibirá vídeos de lances dos treinos e dos últimos jogos, assim como de jogadas de ataque do Inter.

A ideia é, mesmo com pouco tempo, fazer de tudo para resolver os problemas da defesa gremista antes do Gre-Nal de domingo (16), no Beira-Rio, quando o Tricolor terá que reverter uma desvantagem de 2 a 0.