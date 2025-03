Mirra Andreeva bate Svitolina e reencontra Swiatek na semifinal em Indian Wells

A primeira semifinal do WTA 1000 de Indian Wells foi definida nesta quinta-feira e será um tira-teima entre a atual campeã Iga Swiatek e a jovem sensação Mirra Andreeva . As duas se encaram nesta sexta-feira para desempatar o confronto que está 1 a 1, após a russa desbancar a polonesa recentemente em Dubai.

Detentora do título, a número 2 do mundo somou sua 10ª vitória seguida em Indian Wells ao desbancar a forte chinesa Qinwen Zheng por duplo 6/3 em jogo com paralisações por causa do forte vento que resolveu atrapalhar os duelos nos Estados Unidos.