Torcedores do Grêmio são detidos no Paraguai após reprovarem no teste do bafômetro

Gremistas detidos em Assunção, no Paraguai, antes da partida entre Sportivo Luqueño e Grêmio. Guilherme Martim / Arquivo Pessoal

Torcedores do Grêmio foram detidos em Assunção, no Paraguai, ao reprovarem no teste de bafômetro na entrada do Estádio Defensores del Chaco, onde o Tricolor enfrenta o Sportivo Luqueño, pela Copa Sul-Americana.

O grupo de torcedores ficou na Comisaría Segunda Metropolitana, delegacia de Assunção, até às 22h50min, quando foram liberados para retornar ao estádio.

— Bebemos antes do jogo. Quando fomos entrar no estádio, tinha bafômetro. Todos que testaram positivo foram levados para a delegacia. Agora estamos aqui, pediram nossos documentos. O que nos falaram é que iriam nos liberar no final do jogo — disse Guilherme Martim, um dos detidos, à Zero Hora, quando ainda estava na delegacia.

Mesmo detidos, os torcedores tiveram acesso aos celulares e postaram fotos na delegacia. No retorno ao estádio, eles conseguiram acompanhar os minutos finais de Sportivo Luqueño e Grêmio.

No Paraguai, a lei nº 1866/2002, conhecida como "Lei da Violência nos Estádios", proíbe a venda e o consumo de bebidas alcoólicas em estádios e nos seus arredores, bem como a entrada de pessoas embriagadas em eventos esportivos.