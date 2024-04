A prefeitura de Caxias tenta mais uma vez retomar a construção de uma ponte ligando as estradas municipais 92 e João Edgar Jung, passando sobre o Rio Piaí. O ponto fica entre os distritos de Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí. As obras estão paralisadas desde quando a empresa responsável abandonou o trabalho. Desde então, os processos para contratar outras construtoras não tiveram sucesso.