A administração municipal de Caxias negocia diretamente com empresas a formalização de um contrato para concluir a construção de uma ponte sobre o Rio Piaí, no limite dos distritos de Vila Cristina e Santa Lúcia do Piaí. A chamada contratação direta ocorre após a falta de interessados em licitações anteriores, a mais recente em agosto deste ano.