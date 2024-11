A empresa Caxias Pavimentações e Construções Ltda será a responsável pela conclusão da ponte ligando as estradas municipais 92 e João Edgar Jung, no interior de Caxias do Sul. A estrutura vai cruzar o Rio Piaí, no limite das localidades de Vila Cristina e Linha Sebastopol. A construtora venceu a terceira licitação para tentar retomar a obra, paralisada desde 2021.