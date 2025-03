Obras do Samae alteram o trânsito em nove bairros de Caxias do Sul na próxima semana

Obras de implantação de redes de esgoto e água do Samae devem alterar o trânsito em ao menos nove bairros de Caxias do Sul nos próximos dias. O novo cronograma da autarquia compreende ações entre este sábado (15) e o dia 21.

Nos bairros Sanvitto e Floresta , por exemplo, se iniciou no dia 12 um trabalho na Rua Augusto Adamatti, no trecho entre a Zeno Facchin e a Perimetral Sul, além da Rua Antôno Montemezzo, entre a Perimetral e a Camilo Marcantonio. Esses trabalhos causam bloqueios totais nos trechos. A conclusão prevista é para o dia 11 de abril.

No Jardelino Ramos, está prevista a conclusão da obra na Avenida Barão de Santo Ângelo para a sexta-feira (21). No momento, acontecem repavimentações nos trechos da Rua Ernesto Alves, entre as ruas Treze de Maio e Luiz Cecconello; na Rua Treze de Maio, entre as ruas Ernesto Alves e Vinte de Setembro; e na Rua Humberto de Campos, entre a Avenida Barão de Santo Ângelo e a Rua Assis Brasil.