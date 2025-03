Prefeitura e Caixa Federal assinam, na segunda-feira, contrato para a construção da escola Leonel Brizola, em Caxias do Sul

A edificação terá mais de dois mil metros quadros. Prefeitura de Caxias do Sul / Reprodução

Está chegando ao fim uma espera de 10 anos. Na próxima segunda-feira (17), a prefeitura de Caxias do Sul e a Caixa Federal assinarão o contrato para a construção do prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Governador Leonel Brizola, no loteamento Campos da Serra.

Em janeiro, o Governo Federal anunciou a liberação de mais de R$ 4,6 milhões para a construção do prédio. Além desse valor, a prefeitura aportará R$ 5,2 milhões. A Caixa Federal é o agente financeiro e representante do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), responsável pela contratação, acompanhamento da obra e desembolso dos recursos.

O prédio da nova instituição de ensino será erguido na Rua Joaquim Longo, ao lado da Escola de Educação Infantil Suzel Serafini. A edificação terá mais de dois mil metros quadrados, com 14 salas de aula, biblioteca, sala de artes, laboratório e auditório com capacidade para atender cerca de 500 alunos por turno, em todos os anos do ensino fundamental. Segundo a prefeitura, a construção se assemelha à da EMEF San Gennaro, inaugurada no bairro Reolon em 2020.

A escola Governador Leonel Brizola foi instituída em agosto de 2014, mas desde então ocupou espaços alugados e emprestados. Há cinco anos, está funcionando junto com a Escola Estadual Ivanyr Marchioro, no Jardelino Ramos, com 145 alunos do sexto ao nono ano. As demais crianças do loteamento estão em outras escolas da rede municipal.