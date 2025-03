Ponte construída com recursos capitaneados pela iniciativa privada em Santa Tereza será entregue segunda-feira

Na segunda-feira (17), às 8h30min, será inaugurada uma ponte sobre o Arroio 22, em Santa Tereza, para dar mais uma opção de ligação entre a área urbana e oito comunidades do interior do município.

Conforme a secretária municipal da Fazenda, Virgínia Furlanetto, a estrutura tem 30 metros de extensão e quatro metros de largura, com capacidade para suportar até 45 toneladas. Concebida no padrão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), ela poderá ser utilizada como alternativa à ponte arrastada pelo Arroio Marrecão enquanto a prefeita, Gisele Caumo, gravava um vídeo, no dia 30 de abril do ano passado.