Prefeitura de Caxias do Sul deve depositar R$ 1,1 milhão para médicos do In Saúde na segunda-feira

Porthus Junior / Agencia RBS

A prefeitura de Caxias do Sul deve depositar na próxima segunda-feira (17) R$ 1,1 milhão para os médicos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Central, coordenados pela antiga administradora, InSaúde. A decisão foi divulgada na tarde desta quinta-feira (13), após uma audiência de conciliação entre o Sindicato dos Médicos da cidade e a administração municipal.

Em 25 de fevereiro, o Sindicato entrou na Justiça do Trabalho exigindo o pagamento que deveria ter sido realizado em 15 de fevereiro, conforme contrato. O pagamento dos médicos e funcionários é realizado pela gestora do contrato, a partir de repasse do município. Contudo, janeiro foi o último mês de gestão da empresa InSaúde na UPA Central. A partir de fevereiro, a administração passou a ser do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).

Segundo a assessoria da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o pagamento será realizado na segunda-feira (17), como acordado na audiência, e que o valor já está disponível "dado que seria pago nos próximos dias". Além disso, reforça que "a questão não tem ligação com a gestão atual da UPA Central, que assumiu em fevereiro".

Conforme o presidente do Sindicato, Marlonei Santos, o depósito dos valores deve ser feito na Caixa Econômica Federal para serem transferidos aos médicos. A orientação do presidente é que cada um dos profissionais confira as quantias na segunda e, se notarem alguma diferença, devem comunicar a entidade.