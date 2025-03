Festa das Colheitas, em Caxias, terá missa em italiano e bailes com Girotondo e Os Bertussi neste fim de semana

Baile com o grupo Girotondo é destaque na noite de sábado. Leandra Romani / Divulgação

Depois de atrair mais de 20 mil visitantes no primeiro fim de semana, a Festa das Colheitas, em Caxias do Sul, retoma a programação com diversas atrações culturais para comemorar os 150 anos da Imigração Italiana. Os portões do Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva foram abertos nesta sexta-feira (14), às 14h.

Um dos destaques deste fim de semana é a missa em italiano. A celebração ocorre domingo (16), na Capela da Réplica que lembra a primeira capelinha dedicada à Santa Tereza D'Ávila, padroeira da cidade. O espaço fica localizado em frente ao gramado e às arquibancadas da estrutura do espetáculo Som e Luz.

No sábado, às 11h, a Orquestra Municipal de Sopros de Caxias do Sul abre o calendário de apresentações de 2025 com o concerto "Sopros da Tradição". Às 20h, o palco principal sedia baile com o grupo Girotondo.

Nesta sexta, às 20h ocorre mais uma edição do Filó Cênico Musical, sobre os 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul. O espetáculo une teatro, música e gastronomia típica.

A Festa das Colheitas 2025 será realizada até 23 de março, nas sextas-feiras, sábados e domingos. Nesta edição conta com 46 famílias de agroindústrias familiares, 85 expositores e 20 pontos de gastronomia, além de vinícolas e diversas atrações artísticas e culturais.

Programe-se

O quê: Festa das Colheitas

Festa das Colheitas Quando: até 23 de março, às sextas, sábados e domingos.

até 23 de março, às sextas, sábados e domingos. Horários: sextas, das 14h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 22h.

sextas, das 14h às 22h; sábados e domingos, das 10h às 22h. Onde: Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva.

Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva. Quanto: A entrada é gratuita, com a sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível para o Banco de Alimentos de Caxias do Sul. O estacionamento tem custo de R$ 20.

Confira a programação:

Sexta-feira (14)

14h - Abertura do evento

14h às 22h - Vivências culturais, atrações itinerantes e intervenções artísticas

Local: Centro de Eventos

15h - Talian'arte per bambini

Local: Palco Principal

16h - Visitação guiada para público PCD

Local: Centro de Eventos

20h - Filó Cênico com Miseri Coloni e Grupo Girotondo

Local: Palco Principal

22h - Encerramento da programação

Sábado (15)

10h - Abertura do evento

11h - Concerto Tradição Orquestra Municipal de Sopros

Local: Palco Principal

13h30 - Jogos Abertos de Bocha em Cancha de Areia

13h45 - Início das competições

Local: Cancha do Parque de Exposições Mário Bernardino Ramos

14h - Vivências culturais | Ciàcola in Talian

Local: Centro de Eventos

15h - Oficinas Cores da Natureza - Arte e Sustentabilidade com Gio e Doug

Local: Pavilhão 1

16h - Talian'arte com Cibele Tedesco

Local: Palco Principal

17h - Grupo Zo Scarpon

Local: Palco Principal

20h - Baile com Girotondo

Local: Palco Principal

10h às 22h - Vivências culturais, atrações itinerantes e intervenções artísticas

Local: Centro de Eventos

22h - Encerramento da programação

Domingo (16)

10h - Abertura do evento

10h - Missa em italiano

Local: Capela Santa Teresa, Réplica de Caxias do Sul de 1885

11h - Talian'arte per bambini

Local: Palco Principal

11h – Visita guiada - Réplica de Caxias do Sul e parreirais

Local: Saída do Pórtico

12h - Grupo de Filó Felice Persone

Local: Palco Principal

14h - Vivências Culturais | Ciàcola in Talian

Local: Centro de Eventos

14h - Encontro de Corais

Local: Palco Principal

15h - Jogos Coloniais

Local: Pórtico

16h - Grupo Ragazzi Dei Monti

Local: Palco Principal

18h - Gilney Bertussi – Os Bertussi

Local: Palco Principal

10h às 22h - Vivências culturais, atrações itinerantes e intervenções artísticas

Local: Centro de Eventos

22h - Encerramento da programação