Filó da Festa das Colheitas, em Caxias, é um convite a se alegrar com o sotaque, os ritmos e as histórias da imigração italiana

Espetáculo conta com artistas de dois grupos icônicos de Caxias do Sul, o Miseri Coloni e o Girotondo Porthus Junior / Agencia RBS

Principal novidade entre os atrativos da 4ª edição da Festa das Colheitas, que se inicia nesta sexta-feira (7), em Caxias do Sul, o Filó Cênico Musical quer trazer ao evento uma experiência ao mesmo tempo lúdica e cultural para o público que for ao Centro de Eventos do Parque da Festa da Uva.

Serão duas apresentações, sendo a primeira neste sábado (8) e a última na próxima sexta-feira (14), ambas gratuitas, com a opção de assistir degustando os produtos à venda ou preparados na Praça de Alimentação do evento. A duração é de 40 minutos.

Na noite de quinta-feira (6) a comissão organizadora promoveu uma sessão de pré-estreia do Filó Cênico Musical para autoridades, imprensa e convidados. O espetáculo dirigido por Fábio Cuelli, que reúne artistas dos grupos Miseri Coloni e Girotondo, além do trio de soberanas da Festa da Uva, é uma divertida costura de esquetes teatrais e músicas folclóricas tocadas e cantadas ao vivo, trazendo ao público um lado mais leve da saga da imigração italiana no Estado, que neste ano completa 150 anos:

— O lado triste da história da imigração a gente já conhece. Toda a dificuldade, o sofrimento quando eles chegaram, mais tarde também o momento de proibição de falar italiano no Brasil. O que a gente pensou foi em como a nossa história pode se conectar, hoje, com um clima de festividade. Nisso entra este aspecto do encontro com o outro. O italiano tem essa relação de estar na cozinha, com a comida, com a bebida e com os amigos. E é principalmente isso que o espetáculo traz — comenta Fábio Cuelli, que também assina a dramaturgia.

Idealizadora do Filó Cênico Musical, a produtora cultural Cali Troian ressalta que o espetáculo busca preencher uma lacuna na programação do evento, principalmente considerando a vontade que os visitantes de fora têm de experienciar, em Caxias do Sul, o tradicional filó das colônias italianas:

— É um convite para as pessoas de Caxias do Sul vivenciarem um pouco da sua própria cultura para valorizá-la ainda mais, e para quem vem de fora também poder ter essa experiência que é tão comunitária, aqui na nossa cidade. Estamos em um momento de expansão do nosso turismo, e o filó às vezes é visto como algo que se encontra muito em outras cidades da região, mas também é algo muito presente no nosso interior.

Secretária da Cultura, Beatriz Araújo, representou o governo do Estado na noite de pré-estreia do Filó Cênico Musical. Ela também estará na abertura da festa, nesta sexta Porthus Junior / Agencia RBS

A noite de pré-estreia contou com a presença da secretária de Estado da Cultura, Beatriz Araújo. Antes do espetáculo Beatriz contou que viria apenas na sexta-feira, para a cerimônia de abertura do evento, mas o fato de nunca ter participado de um filó a fez antecipar em um dia a visita a Caxias do Sul:

— Sou uma pessoa que pensa que a preservação da memória, a difusão da cultura, da arte e dos modos de fazer de todas as etnias que formam a sociedade gaúcha, é a coisa mais importante que nós temos. Nos ajuda a saber de onde viemos para poder nos apropriar da nossa cultura e olhar para a frente para construir o futuro. Por isso essa celebração dos 150 anos da imigração italiana, para o governo do Estado, é de grande relevância, pela enorme contribuição que os italianos deram e dão para o nosso desenvolvimento. Quando recebi o convite fiquei muito feliz e vim com muito interesse em participar e aproveitar cada minuto.

