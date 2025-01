Governo Federal anuncia R$ 4,6 milhões para a construção de sede da escola Governador Leonel Brizola, em Caxias do Sul  

Ícaro de Campos / Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MDR) anunciou nesta semana que irá liberar o repasse de R$ 4.665.625,24 para a construção da sede da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Leonel Brizola, no Loteamento Campos da Serra, em Caxias do Sul. A informação foi divulgada pela prefeitura, que também fará um aporte para a realização da obra. Mais de R$ 5,2 milhões serão investidos pelo governo caxiense.