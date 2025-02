Preta Gil desmente boatos sobre a própria morte: "Eu tô vivíssima"

Preta Gil recebeu alta hospitalar no último dia 11.

Em um story no Instagram, a cantora respondeu uma publicação que dizia "Infelizmente ela se foi! Perda muito triste! Lutou muito!".

Preta desmentiu a notícia em um story no Instagram.

Em uma outra publicação, Preta questionou "qual é o fundamento" e "o que as pessoas ganham" espalhando boatos sobre a morte dela.

No último domingo (16), Preta deu detalhes sobre seu estado de saúde em entrevista ao Fantástico, da TV Globo.

— Acabei de ter alta do hospital. Estou fragilizada, obviamente. Ainda com o corpo muito debilitado, com drenos, sondas, ainda invadida — afirmou a cantora, que trata um câncer.