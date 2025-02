Homem é morto com tiro na cabeça em Santa Maria

Equipes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias estiveram no local.

O corpo de um homem foi encontrado às margens de uma estrada rural no Distrito de São Valentim, em Santa Maria, na Região Central, no fim da tarde de sexta-feira (21). O local é próximo da BR-158. Trata-se do décimo homicídio registrado no município em 2025.