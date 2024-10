Pela terceira vez em pouco mais de um ano, a prefeitura de Caxias vai tentar contratar uma empresa para terminar a construção de uma ponte sobre o Rio Piaí, no interior do município. A estrutura vai ligar as estradas municipais 92 e João Edgar Jung, que permite o deslocamento entre as localidades de Vila Cristina e Sebastopol. A licitação foi lançada na última segunda-feira (7) e as propostas serão conhecidas no dia 7 de novembro.