Prefeitura de Caxias vai abrir nova contratação para recuperar a pista do aeroporto

A secretaria municipal de Trânsito de Caxias do Sul decidiu abrir um novo processo de licitação para contratar a recuperação da pista do aeroporto Hugo Cantergiani. A pasta avaliava também a possibilidade de contratação direta da obra. A previsão é de que o novo edital seja publicado nos próximos dias. No primeiro certame, as três empresas que demonstraram interesse foram desclassificadas por não cumprirem os requisitos técnicos ou extrapolarem o orçamento.