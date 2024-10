O edital para contratar a empresa responsável por recuperar a pista de pousos e decolagens do aeroporto de Caxias do Sul terminou fracassado, mesmo com três propostas. Duas empresas foram inabilitadas, por não cumprirem requisitos técnicos, enquanto que a terceira foi desclassificada devido a questões orçamentárias. As ofertas foram apresentadas no dia 18 de setembro e o resultado publicado nesta quarta-feira (2).