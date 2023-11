Depois de nove horas fechado, o Aeroporto Regional Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, voltou a funcionar nesta terça-feira (7). O terminal ficou fora de operação após um buraco na pista ser observado durante uma vistoria feita na segunda-feira (6) pelos servidores que atuam no aeroporto. O conserto ocorreu no mesmo dia. Em razão do problema, um voo foi cancelado durante a tarde de segunda e outros dois não foram realizados na manhã desta terça-feira.