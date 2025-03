Com termômetros próximos dos 30ºC, calorão segue até domingo na Serra

Tempo seco aumenta a necessidade de hidratação na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O cenário de céu sem nuvens, sol forte e temperaturas próximas aos 30ºC dos primeiros dias de março se manterá na Serra até domingo (9).

Nesta terça-feira (4), a maior temperatura da região foi registrada em Bento Gonçalves, que marcou 31,3ºC, seguido de Cambará do Sul (30º), Canela (29,8ºC) e Vacaria (27,6ºC).

Todas as cidades podem repetir as marcas até o final da tarde de sábado (8) e panorama começa a mudar no domingo, quando a chuva retorna à Serra e pode diminuir a temperatura pela metade. Em Caxias do Sul, o amanhecer tem mínima prevista de 16ºC.

Chuva é alívio para população e para o solo

De acordo com o coordenador do 8º Distrito de Meteorologia do Inmet, Marcelo Schneider, os registros de estiagem em solo gaúcho são explicados não só pela pouca chuva, mas pelas temperaturas elevadas, agravadas por sucessivas ondas de calor.

— O problema é que o calor está sendo muito intenso, o que provoca uma evaporação alta. Isso acelera a perda de água do solo. Em dezembro, por exemplo, choveu em boa parte do Estado, mas depois tivemos chuvas irregulares e essa temperatura muito elevada — analisa Schneider.

As projeções atuais indicam a possibilidade de algum alívio ainda em março e abril, mas ainda sem previsão de uma reversão completa do cenário atual. A perspectiva mais consistente, até o momento, é de uma guinada mais perceptível nas condições do tempo a partir de maio.

— Em abril podemos ter um repique de tempo mais seco e com temperaturas ainda elevadas. Em maio, temos essa maior probabilidade de reversão, com temperatura talvez um pouco abaixo do normal, e precipitação talvez um pouco acima da média. Até lá, pode haver alguma melhora, mas a situação permanecerá de alerta — resume o meteorologista.