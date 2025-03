Corpo de adolescente desaparecido no Rio Caí, em Caxias do Sul, é encontrado

O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde de terça-feira.

O corpo de Johan Napoleon, 16 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no Rio Caí , em Vila Cristina , distrito de Caxias do Sul, por volta das 11h desta quarta-feira (5).

O Corpo de Bombeiros foi acionado no final da tarde de terça-feira (4), por volta das 18h40min. O jovem estava no local acompanhado da família, quando foi nadar e não voltou.

Alerta para afogamentos

Desde o final de semana, a Serra registra três mortes por afogamento. No domingo (2), um jovem de 20 anos, identificado como Vinícius Gabriel Man Nunes, desapareceu após se afogar no Rio Burati, em Bento Gonçalves.

No outro caso, um adolescente de 17 anos, identificado como Carlos Eduardo Santos de Araujo, morreu afogado em uma barragem de Bom Jesus. As equipes do Corpo de Bombeiros de Vacaria foram acionadas por volta de 17h de domingo para atender a ocorrência.