Emitida em novembro de 2023 e ampliada em janeiro deste ano, a medida cautelar imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) contra o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, é resultado de problemas não resolvidos ao longo dos últimos anos. É o que apontam relatórios e documentos técnicos da agência que embasaram a decisão. A medida aplicada em novembro impedia que o aeroporto recebesse mais de 31 voos semanais e também proibia a operação de aeronaves maiores do que as que já voavam para a cidade. Como não houve encaminhamento de solução em quatro meses, conforme determinado pelo documento, no fim de fevereiro a restrição foi ampliada em 10%, passando para o limite de 28 voos semanais.