A Voepass Linhas Aéreas confirmou nesta quarta-feira (21) o início das operações no aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, no dia 31 de março. A empresa terá um voo diário entre a Serra e o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O Pioneiro já havia antecipado a informação no último dia 15, mas tanto a empresa, quanto a prefeitura - responsável pelo aeroporto - não confirmavam oficialmente.