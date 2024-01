Se por um lado o aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias, fechou 2023 com recorde histórico de 334.318 passageiros transportados, por outro, janeiro começou com menos opções de voos para quem busca o terminal. Dois voos deixaram de existir e um foi suspenso ao longo do mês de janeiro. Entre os cancelamentos está o da Gol para Florianópolis, iniciado em dezembro, que teve baixa procura, conforme a administração do aeroporto.