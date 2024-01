O aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, transportou 334.318 passageiros ao longo de 2023, o maior número já registrado na história do terminal. São 112.869 viajantes a mais do que em 2022, um aumento de 50,9%. O recorde anterior havia sido registrado em 2019, quando 241.527 passageiros haviam circulado pelo terminal. Os números se referem a voos comerciais e também à aviação privada.