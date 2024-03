A partir de abril a companhia aérea Gol vai encerrar os voos que mantém entre Caxias do Sul e os aeroportos do Galeão, no Rio de Janeiro, e Guarulhos, em São Paulo. Em troca, a empresa passará a ligar a Serra com o aeroporto de Congonhas, na capital paulista (voo que já existe atualmente), em novos horários. A última operação para o Rio está marcada para dia 28 de março, enquanto a decolagem final para Guarulhos será no dia 31.